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Навка прокомментировала решение Сотниковой покинуть большой спорт

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Навка прокомментировала решение Сотниковой покинуть большой спорт
Фото: соцсети

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала заявление Аделины Сотниковой об уходе из большого спорта. Девушка стала первой в истории СССР и России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

23-летняя Сотникова призналась, что решила уйти из спорта из-за проблем со здоровьем. Комментируя ее слова, Навка отметила, что большой спорт всегда сопряжен с огромными рисками для здоровья. Супруга пресс-секретаря российского президента выразила мнение, что кому-то везет больше, а кому-то меньше, но от травм не застрахован никто, передаёт Мир24.

«Однозначно спорт высоких достижений – это не про здоровье. В любой момент можно получить какую-то травму или это травмы, накопленные за весь период спортивной карьеры, которые могут сказаться, когда становишься старше», - заявила Навка.

АБ

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