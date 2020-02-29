Матч «Зенит» - «Локомотив» завершился ничьей - 0:0

//Спорт 13+

29 февраля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

фото: pixabay.com

Сегодня, 29 февраля, чемпион РПЛ сезона 2019/2020 начал весеннюю часть турнира с домашнего матча на стадионе Газпром Арена против "Локомотива". Арбитр поединка - Евгений Турбин (Дмитров).

«Зенит» отлично провел первую половину сезона РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Артем Дзюба ради этой цели даже отказался от "Тоттенхэма", ему ведь звонили люди Моуриньо, представляете?

Стрелка на груди куда важнее этих ваших чемпионатов Англии. "Локо" зимой отдал своего сильнейшего форварда в "Сельту" и взамен решил никого не брать. Странное решение гендиректора "Локо" Кикнадзе, к которому у болельщиков накопилось очень много вопросов, - сообщает stavka.tv.

Игра началась с атаки зенитовцев и первый угловой заработал Малком. После розыгрыша Караваев слишком сильно навесил к дальней штанге. Дриусси в борьбе с Бариновым получил повреждение головы. Медики приводят в порядок Себастьяна.Активнее встречу начали хозяева. "Локомотив" в первые минуты только сильно выбивает мяч вперёд. Иванович справа с дальней дистанции пробил выше ворот. Малком разыграл угловой удар с партнёрами. Подача на дальнюю штангу нашла голову Ивановича, которому удалось сделать только скидку в руки Гилерме. Миранчук с семнадцати метров пробил выше ворот. Сёмин на высказывания в адрес арбитров удостоился жёлтой карточки от Турбина.Сёмину придётся наблюдать за матчем не со скамейки запасных. За излишнее красноречие Юрий Павлович получил от Турбина вторую жёлтую карточку. Полчаса сыграно в матче. Команды пока не нанесли ни одного удара в створ ворот. Малком откатил мяч на Ерохина, который слева с восемнадцати метров пробил в дальнюю штангу. Очень много позиционной игры без обостряющего паса, защита пока сильнее нападения. На этом 1-й тайм завершился 0:0

Во 2-ом тайме без изменений в составе игроков Малком с двадцати двух метров пробил с рикошетом в правый угол. Гилерме растянулся на газоне и забрал мяч в руки.Малком по центру прорвался в штрафную площадь, но соперники не дали нанести удар по воротам. Дриусси слева отправил вперёд Ерохина, у которого мяч в подкате выбил Кверквелия. Оздоев слева издали пробил в ближний угол. Гилерме сместился к штанге и забрал мяч в руки. Продолжают хозяева наращивать показатели по угловым ударам. Навес Дугласа выносит защита "Локомотива". Обе команды играют высокий прессинг, отсюда тягучий,вязкий футбол, игроки обоих команд накрывают футболистов с мячом. Звучит финальный свисток арбитра, тяжелая плотная игра завершилась закономерно ничейным результатом.