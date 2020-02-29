Матвей Елисеев стал победителем спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону

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29 февраля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт - Экспресс

Фото из соцсетей, Instagram m_eliseev93

Стал известен победитель спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии. Им стал россиянин Матвей Елисеев.

Серебряную медаль завоевал латвийский спортсмен Андрей Расторгуев. На третьей позиции норвежец Александр Андерсен. Россиянин Карим Халили занял восьмое место, а девятым стал Кирилл Стрельцов. Также российский спортсмен Никита Поршнев расположился на одиннадцатой позиции.

Все биатлонисты первой тройки пробежали по одному штрафному кругу.

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