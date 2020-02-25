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Вдова легенды баскетбола Коби Брайанта эмоционально простилась с дочерью

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Вдова легенды баскетбола Коби Брайанта эмоционально простилась с дочерью
баскетболист Коби Брайант, Burt Harris/Keystone Press Agency

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса в рамках церемонии прощания со своим мужем и дочкой Джианной произнесла невероятно трогательные и эмоциональные слова в адрес ребенка.

Коби Брайант и его дочь погибли в результате крушения вертолета 26 февраля текущего года.

Вдова баскетболиста и мать погибшей девочки не сдерживала слезы на траурном мероприятии, однако смогла произнести речь. Ванесса отметила, что ее дочь была доброй и умной девочкой, всегда целовала маму и желала ей спокойной ночи и и доброго утра.

Кроме того, по словам женщины, Джианна любила есть печенье и смотреть фильм "Уцелевшая". Ванесса убеждена, что ее дочь могла бы стать одной из лучших баскетболисток мира.

ЕТ

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