Легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от журналистов

Журналисты утверждают, что легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочь Джианну, погибших в результате крушения вертолета в Калифонии, похоронили втайне от сотрудников СМИ.
Уточняется, что отец и дочь были похоронены в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар в Калифорнии еще в прошлую пятницу, 7 февраля.
Напомним, 26 января Коби Брайант и Джианна, а также еще семь пассажиров и пилот разбились в результате крушения вертолета в калифорнийском городе Калабасас. Они направлялись на детский турнир, который организовала академия легендарного баскетболиста.