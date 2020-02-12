Легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от журналистов

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12 февраля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Los Angeles Times

баскетболист Коби Брайант, Li Ying/Xinhua

Журналисты утверждают, что легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочь Джианну, погибших в результате крушения вертолета в Калифонии, похоронили втайне от сотрудников СМИ.

Уточняется, что отец и дочь были похоронены в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар в Калифорнии еще в прошлую пятницу, 7 февраля.

Напомним, 26 января Коби Брайант и Джианна, а также еще семь пассажиров и пилот разбились в результате крушения вертолета в калифорнийском городе Калабасас. Они направлялись на детский турнир, который организовала академия легендарного баскетболиста.