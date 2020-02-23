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Биатлонист Евгений Гараничев заявил, что не поедет на чемпионат Европы

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Биатлонист Евгений Гараничев заявил, что не поедет на чемпионат Европы
Евгений Гараничев, Alexander Shemetov/globallookpress.com

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что не будет представлять страну на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. По его словам, его имя было исключено из списка национальной сборной.

«Моё имя фигурировало в числе участников чемпионата Европы. Когда тренеры озвучили состав на эстафету на чемпионате мира … Но потом, видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать всё-таки не нужно. Почему — никто не объяснил. Сказали просто, что я еду домой, а потом на три оставшихся этапа Кубка мира», - высказал спортсмен.

Гараничев отметил, что к нему подходил и Сергей Иванович Белозёров, и Артём Истомин с одним и тем же вопросом, поедет ли он на чемпионат. На что он ответил, что хотел бы, к тому же физическая форма позволяет показать хороший результат.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира по биатлону в Италии.

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