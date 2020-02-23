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Новый рекорд Овечкина - спортсмен забросил 700-ю шайбу в НХЛ

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Новый рекорд Овечкина - спортсмен забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Фото из соцсетей, Instagram aleksandrovechkinofficial

Российский хоккеист Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги продолжает устанавливать все новые и новые вершины. В субботу форвард  достиг новой знаменательной отметки - 700 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

После отрезка с 13 января по 4 февраля, за который спортсмен забросил 14 шайб и оформил три хет-трика, наступила череда затишья, Александр не мог поразить ворота соперника на протяжении пяти матчей. Но 20 февраля в игре против "Монреаля" мужчина забросил свою 699-ую шайбу в карьере, а уже в следующей встрече юбилейную, 700-ую.

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 42 шайбы, по этому показателю он занимает третье место, уступая Давиду Пастрняку (хоккейиный клуб "Бостон") и Остону Мэттьюсу ("Торонто"), на их счету по 43 гола. 

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