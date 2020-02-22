Челябинский хоккейный клуб «Трактор» установил новый рекорд по забитым шайбам в регулярном чемпионате

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22 февраля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.ru.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в домашнем матче 22 февраля обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 . Спортсмены тем самым установили новый рекорд по забитым шайбам в регулярном чемпионате.

Известно, что открыл счет Ник Бэйлен на 25-й минуте, сыграв в меньшинстве. Второй гол забил Томаш Гика. А хоккеист Лукаш Седлак забросил в ворота противника две последующие шайбы и вписал себя в историю клуба, побив рекорд челябинцев по забитым голам за один сезон, который держался 10 лет.

Это второй успешный матч «Трактора» за последние три дня. А уже 25 февраля их ждёт выездная встреча с московским «Динамо».

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