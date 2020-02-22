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22 февраля 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

А. Логинов, фото из vk.com/alexander__loginov

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что член российской сборной Александр Логинов готовится к эстафетной гонке, несмотря на прошедшие обыски в номере отеля.

Болельщики желают успеха россиянам: "Сегодня ну просто обязаны взять медаль, ребята, кто впереди Саши, выжмите все из себя скорость, стрельбу на 5+, а Саше с флагом финишировать. За вас особенно буду болеть, удачи!", "Желаем нашим успеха сегодня!!! Несмотря на обыск выйти на трассу с холодной головой!!!!"

Сам Драчев вместе с личным тренером чемпиона и призера ЧМ-20 Логинова Александром Касперовичем находится в полицейском участке. Им сопровождает переводчик Екатерина Боярских.

По данным главы СБР, обращение в правоохранительные органы со Международного союза биатлонистов (IBU) связано с тем, что Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге. Драчев уточнил, что полиция совместила старые допинговые дела Логинова с новым разбирательством.

Посольство РФ в Италии связалось с итальянским МИД и аппаратом председателя Совета министров Италии и потребовало разъяснений в связи с развитием ситуации с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве.

28-летний Александр Логинов в Италии завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Он включен в состав сборной России на эстафету, которая начнется в 16:45 мск. Логинов рассказал, что в ходе обыска у него изъяли винтовку.