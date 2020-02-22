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Биатлонист Логинов рассказал, что при обыске у них с Гараничевым изъяли оружие

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: prostoprosport.ru

Биатлонист Логинов рассказал, что при обыске у них с Гараничевым изъяли оружие
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Российский биатлонист Александр Логинов поделился, как проходили обыски, которые в его номере в отеле устроила итальянская полиция. По словам Логинова, в первую очередь изъяли винтовки. Александр Логинов на чемпионате мира по биатлону в Италии живет в отеле в одном номере с Евгением Гараничевым. Они она спали, когда явилась полиция.

Логинов отметил, что на момент прихода полиции они с Гараничевым спали. Силовики первым делом забрали оружие спортсменов. Спортсменов просили оставаться на месте. Разбуженные биатлонисты сидели во время обыска в одном трусах и смотрели, как полицейские осматривали их вещи.

"Видимо, как у особо опасных преступников... Интересовали только мои. Попросил привести более компетентного переводчика. Это был запрос от IBU по документам", — рассказал Логинов в эфире "Матч ТВ". Как рассказал Логинов, у него забрали ноутбук, мобильный телефон и вещи. Обвинений не предъявили. Биатлонист, которому сегодня бежать эстафету, огорчен происходящим. "Надеюсь, это не останется замятым. Я даже не говорю про извинения. Это не беспредел, но…", — цитирует чемпиона мира "Спорт-Экспресс".

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что в письме Международного союза биатлонистов (IBU) говорится о допинговом прошлом Александра Логинова, из чего следует вывод о возможных новых применениях запрещенных препаратов.
Логинов был уличен за применение в 2013 году эритропоэтина (ЭПО). Он отсидел двухлетнюю дисквалификацию и вернулся в биатлон.

Сегодня на турнире должна пройти мужская эстафетная гонка, в которой Гараничев и Логинов принимают участие. Она начнется в 16:35 мск. ЧМ-2020 продлится до 23 февраля. На ЧМ-2020 Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

ИЧ

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