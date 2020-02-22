Утром в субботу, 22 февраля, стала известна причина обысков, которые итальянская полиция сегодня устроила в гостиничных номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.
Ранее в Союзе биатлонистов России сообщили, что у биатлонистов и их тренера Александра Касперовича в ходе обысков изымают ноутбуки.
Согласно последней информации СБР, обыски объясняются тем, что наставник Александра Логинова прибыл на чемпионат мира по биатлону по чужой аккредитации. Дополнительной информации о случившемся к настоящему моменту в СМИ не поступало.