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22 февраля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

биатлонисты, Christian Einecke via www.imago-/www.imago-images.de

Утром в субботу, 22 февраля, стала известна причина обысков, которые итальянская полиция сегодня устроила в гостиничных номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.

Ранее в Союзе биатлонистов России сообщили, что у биатлонистов и их тренера Александра Касперовича в ходе обысков изымают ноутбуки.

Согласно последней информации СБР, обыски объясняются тем, что наставник Александра Логинова прибыл на чемпионат мира по биатлону по чужой аккредитации. Дополнительной информации о случившемся к настоящему моменту в СМИ не поступало.