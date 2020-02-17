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Федор Смолов прокомментировал свой первый гол в составе "Сельты"

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Федор Смолов прокомментировал свой первый гол в составе
Федор Смолов, фото из соцсети

Российский форвард Федор Смолов, взятый в испанский клуб в аренду у "Локомотива", прокомментировал свой первый гол в составе "Сельты". В воскресенье, 16 февраля, "Сельта", благодаря Смолову, сыграла вничью с королевской командой "Реал".  30-летний Смолов забил свой дебютный гол на восьмой минуте матча.

"Доволен своим первым голом и результатом", - написал нападающий в соцсетях. Довольны Смоловым и его новые одноклубники. Так Яго Аспас, выдавший Федору голевую передачу, надеется, что россиянин способен много забивать.

"Он много забивает. Просто нужно давать ему передачу в свободную зону, и он обязательно забьет", - цитируют Аспаса СМИ.
Федор Смолов принимает поздравления с успешным дебютом. Чемпион Олимпиады-2010 хоккеист Илья Ковальчук назвал форварда "монстром". Теннисист Карен Хачанов оценил Федора одним словом: "Красава".

"Браво, Фёдор!", "Отлично воспользовался моментом! Так держать", - поддержали Смолова болельщики.

 
 
 
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Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)16 Фев 2020 в 2:09 PST

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