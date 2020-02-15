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Слуцкая впервые показала совместное фото с мужем и поделилась историей их любви

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкая впервые показала совместное фото с мужем и поделилась историей их любви
Фото: Ирина Слуцкая, Instagram

Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с поклонниками романтическим снимком с мужем бизнесменом Алексеем Говыриным и рассказала забавную историю из их жизни. По её словам, супруг сделал ей предложение вечером 14 февраля, хотя она не считает этот праздник «особенным».

«К тому моменту мы уже достаточно долго встречались, но мыслей о свадьбе и замужестве у меня пока не возникало … И вот настал час «Х» … Мы шутим, много болтаем, и тут мне звонит телефон, вынуждая меня отойти. После короткого разговора я возвращаюсь, а на моём стуле красуется маленькая коробочка … Сердце у меня начинает биться сильнее. Я открываю коробочку, а там … В этот момент я ужасно опешила. Помню, как быстро сказала: «Да, конечно! Я хочу, но пока не до конца готова», - вспоминает спортсменка, отметив, что они просто обменялись тогда кольцами в знак взаимных чувств. 

Тогда супруг заявил, что будет звать Слуцкую замуж «каждый день». Фигуристка думала, что он шутит и забыла про обещание. Однако до самой регистрации брака он «звал ее замуж каждый божий день».

Ранее сообщалось, что музыкант Сергей Шнуров показал фото со своей супругой Ольгой Абрамовой в элегантных нарядах.

 
 
 
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Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)14 Фев 2020 в 1:40 PST

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