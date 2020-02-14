Шнуров поделился снимком с возлюбленной в элегантных нарядах

Известный музыкант Сергей Шнуров поделился с поклонниками совместной фотографией со своей четвертой супругой Ольгой Абрамовой. Известно, что пара вступила в законные отношения в октябре 2018 года.
На снимке молодая возлюбленная повернулась к камере спиной, а рок-музыкант обнимает её за плечо и мило улыбается. Оба супруга одеты в дорогие выходные наряды. Сергей Шнуров представлен на фотографии в чёрном официальном костюме, а у Абрамовой видна только шуба, похожая на перья.
«В своё счастье средне веря, // Был немолод молодец. // Ты как Чудо, то что в перьях,// Прилетела и п…// В самом позитивном смысле, Этого шального слова», - подписал совместный снимок исполнитель.
Ранее возлюбленная Тимати Анастасия Решетова показала фото с сыном Ратмиром.
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