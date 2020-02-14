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14 февраля 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Дэвид Бекхэм, фото из соцсети

Британского футболиста Дэвида Бекхэма признали самым привлекательным футболистом мира. Дэвид Бекхэм - муж бывшей солисты поп-группы Spice Girl, модного дизайнера Виктории Бекхэм. Супруги воспитывают четверых детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)1 Янв 2020 в 2:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)14 Фев 2020 в 1:12 PST

Бывший капитан сборной Англии был назван самым сексуальным футболистом мира согласно опросу букмекерской компании Free Super Tips.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)12 Фев 2020 в 4:03 PST

Болельщики признавались, о ком из футболистов они думают во время секса. За 44-летнего Бекхэма проголосовала 25% участников опроса.

На втором месте - Криштиану Роналду, на третьем - Харри Кейн из лондонского «Тоттенхэма».

В ТОП - 10 попал Лионель Месси («Барселона»), он пятом месте, - сообщает The Sun.

Футболистов-россиян в этом списке нет.

Фото, как футболист отмечал день святого Валентина с юной Викторией, из семейного архива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)17 Янв 2020 в 9:00 PST