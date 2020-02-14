Британского футболиста Дэвида Бекхэма признали самым привлекательным футболистом мира. Дэвид Бекхэм - муж бывшей солисты поп-группы Spice Girl, модного дизайнера Виктории Бекхэм. Супруги воспитывают четверых детей.
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Бывший капитан сборной Англии был назван самым сексуальным футболистом мира согласно опросу букмекерской компании Free Super Tips.
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Болельщики признавались, о ком из футболистов они думают во время секса. За 44-летнего Бекхэма проголосовала 25% участников опроса.
На втором месте - Криштиану Роналду, на третьем - Харри Кейн из лондонского «Тоттенхэма».
В ТОП - 10 попал Лионель Месси («Барселона»), он пятом месте, - сообщает The Sun.
Футболистов-россиян в этом списке нет.
Фото, как футболист отмечал день святого Валентина с юной Викторией, из семейного архива.
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