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Александру Кержакову могут запретить садиться за руль автомобиля из-за долгов по алиментам

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александру Кержакову могут запретить садиться за руль автомобиля из-за долгов по алиментам
А. Кержаков, фото: vk.com/akerzhakov_11

Бывшего футболиста Александра Кержакова могут лишить возможности управлять автомобилем из-за долгов по алиментам. Кержаков не может решить вопрос по алиментам на 14-летнюю дочь.
У него накопились долги. Иск в суд подала бывшая супруга футблиста Мария.

В ноябре 2019 года городской суд Санкт-Петербурга в 15 раз уменьшил размер ежемесячных алиментов бывшего футболиста Александра Кержакова в связи с 50-кратным падением его доходов.

Приморский суд Петербурга изменил решение мирового судьи о сумме неустойки за алименты по иску Марии Кержаковой к экс-футболисту Александру Кержакову. "Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1,2 млн рублей. Истец просила 6 млн 444 тыс. 90 рублей 60 копеек. Районный суд увеличил сумму до 5 млн рублей", - говорится в сообщении суда от 14 февраля.

В Петербургском городском суде находится еще один иск Марии Кержаковой к бывшему мужу, поступивший из Приморского районного суда. Женщина просит ввести в отношении экс-супруга временное ограничение на выезд из страны до выплаты долгов по алиментам. Долг на момент подачи иска составлял более 15 млн рублей.

Приморский районный суд Петербурга также из-за долгов по алиментам рассмотрит запрет Кержакову водить машину.

 

 

ИЧ

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