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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Борьба: Россиянки завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Борьба: Россиянки завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы
pixabay.com

В первый медальный день чемпионата Европы по борьбе Женская сборная России завоевала пять наград. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проходят в Риме, где в минувший четверг россиянки получили три золотые и две бронзовые медали. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Бронзовые награды в активе Миланы Дадашевой (до 50 кг) и Любови Овчаровой (до 59 кг).

Известно, что чемпионат завершится 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.

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