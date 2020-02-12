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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Фигуристка Ксения Столбова завершила карьеру

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фигуристка Ксения Столбова завершила карьеру
pixabay.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры. Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», - заявила Столбова. 

RT пишет: Ксения является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, также девушка выигрывала серебро Игр в Сочи в паре с Фёдором Климовым.

Ранее в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга подтвердили информацию о смерти  51-летнего тренера Александра Сушкова.

ЕЧ

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