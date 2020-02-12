Фигуристка Ксения Столбова завершила карьеру

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12 февраля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры. Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», - заявила Столбова.

RT пишет: Ксения является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, также девушка выигрывала серебро Игр в Сочи в паре с Фёдором Климовым.

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