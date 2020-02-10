Стало известно о смерти пропавшего под Выборгом тренера по боксу

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10 февраля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ.

В Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга подтвердили информацию о смерти 51-летнего тренера Александра Сушкова. Мужчина пропал 2 февраля, его долгое время искали.

"...Мы пока не готовы ничего сказать. Сочувствуем всем, кто его знал, потому что он был очень достойным тренером, который занимался подготовкой детей в Выборге, многим ребятам дал хорошую школу", - сказал пресс-атташе федерации Никита Егоров.

Как известно, тело спортсмена обнаружил рыбак на тропинке через остров. На погибшем не было верхней одежды, но его документы и бумажник были в сохранности.

Обстоятельства гибели Сушкова устанавливают правоохранительные органы.

Ранее четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объяснила своё решение приостановить спортивную карьеру. Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием.