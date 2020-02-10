Стало известно о смерти пропавшего под Выборгом тренера по боксу

В Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга подтвердили информацию о смерти 51-летнего тренера Александра Сушкова. Мужчина пропал 2 февраля, его долгое время искали.
"...Мы пока не готовы ничего сказать. Сочувствуем всем, кто его знал, потому что он был очень достойным тренером, который занимался подготовкой детей в Выборге, многим ребятам дал хорошую школу", - сказал пресс-атташе федерации Никита Егоров.
Как известно, тело спортсмена обнаружил рыбак на тропинке через остров. На погибшем не было верхней одежды, но его документы и бумажник были в сохранности.
Обстоятельства гибели Сушкова устанавливают правоохранительные органы.
Ранее четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объяснила своё решение приостановить спортивную карьеру. Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием.