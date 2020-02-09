Гимнастка Солдатова рассказала о болезни

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9 февраля 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объяснила своё решение приостановить спортивную карьеру. Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием.

Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии. По её словам, ранее она уже начинала лечение, однако не смогла довести его до конца. Гимнастка отметила, что вернется в большой спорт сразу после того, как восстановит здоровье.

«Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», - подчеркнула Солдатова.