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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Гимнастка Солдатова рассказала о болезни

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Гимнастка Солдатова рассказала о болезни
Фото: соцсети

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объяснила своё решение приостановить спортивную карьеру. Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием.

Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии. По её словам, ранее она уже начинала лечение, однако не смогла довести его до конца. Гимнастка отметила, что вернется в большой спорт сразу после того, как восстановит здоровье.

«Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», - подчеркнула Солдатова.

АБ

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