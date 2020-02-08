Дмитрий Смоляков вызвал Александра Емельяненко на дуэль за городом

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8 февраля 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Емельяненко, фото: Dmitry Golubovich, globallookpres

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков, выступавший ранее в UFC, в жесткой форме раскритиковал соотечественника Александра Емельяненко, предложив тому дуэль на ножах или пистолетах.

Смоляков призвал людей "не героизировать этого уб**дка" и обвинил Емельяненко в сексуальном насилии над множеством женщинами. Спортсмен желает отомстить за пострадавших и готов провести поединок по правилам ММА против Александра.

По его словам, в случае, "если кто-то из промоутеров встречу не организует", то он готов "взять по одному свидетелю", чтобы выехать за город и разобраться "на том, что в руках имеется": "Предлагаю либо пистолет, либо нож", - заявил Смоляков.

Напомним, ранее стало известно, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел из изолятора временного содержания в Анапе. Его арестовали 21 января на базе отдыха. Боец излишне громко себя вел, поэтому очевидцы вызвали полицию.