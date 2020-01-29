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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Бойца ММА Александра Емельяненко выпустили на свободу

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Бойца ММА Александра Емельяненко выпустили на свободу
Александр Емельяненко. Фото: Инстаграм Александра Емельяненко.

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел из изолятора временного содержания в Анапе. Его арестовали 21 января на базе отдыха в поселке Супсех. Боец начал себя громко вести и очевидцы вызвали полицию. В крови у спортсмена нашли алкоголь.

Анапский горсуд привлек Емельяненко к административной ответственности за мелкое хулиганство и поместил под арест на неделю. Причем, суд отказал адвокатам бойца, пытавшимся сократить срок ареста до трех суток.

На юге России Емельяненко попадает в скандальную историю не первый раз. В марте 2019 года его задержали за пьяную езду в Кисловодске. Пытаясь уехать от эвакуатора, спортсмен проехал на своем золотом "Мерседесе" по тротуару, а затем разбил две машины. За отказ пройти медосвидетельствование его лишили прав.

ДВа

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