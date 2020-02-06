Видео, как Александра Солдатова рассказывает, что с ней произошло, опубликовала ее тренер

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6 февраля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

А. Солдатова, фото из соцсети

Видео, как многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказывает, что с ней произошло, опубликовала ее тренер Анна Дьяченко. Спортсменка якобы госпитализирована в НИИ Склифосовского в Москве. СМИ пишут, что у 21-летней девушки 5 февраля была попытка добровольно уйти из жизни.

Александра Солдатова - член сборной России. Девушка является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира-2018 в упражнениях с лентой.

Саша оценивается, как одна из самых талантливых российских гимнасток. Но дважды она не попадала на Олимпийские игры.

Тренер Солдатовой Анна Дьяченко опровергла информацию ряда СМИ о том, что гимнастка якобы пыталась покончить с собой, - передает ТАСС.

Олимпийский комитет России (ОКР) на официальной странице в Twitter пожелал Солдатовой "скорейшего выздоровления и возвращения на ковер".

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что Солдатова "здорова как бык", всё у нее хорошо. По словам Винер, сегодня Саша была на репетиции гала-концерта, а в воскресенье она будет выступать на нем, - передает РИА Новости. "Она порезалась, ей зашили рану", — заявила тренер.