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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Что случилось с гимнасткой Александрой Солдатовой

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Что случилось с гимнасткой Александрой Солдатовой
Александра Солдатова, фото из соцсети vk.com/club_soldatova_alexandra_1998

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова обратилась в больницу с порезом руки. Новости о травме спортсменки стали обсуждать в сети. 21-летней Александре пришлось обратиться к поклонникам художественной гимнастики после того, как СМИ написали непроверенную новость.

Якобы Солдатова хотела добровольно уйти из жизни. Видеообращении Александры опубликовано на странице ее тренера Анны Дьяченко в Instagram. Александра рассказала, что вчера перед тренировкой готовила себе завтрак и порезалась.

По словам девушки, пока у нее небольшой опыт готовки. Собралась на тренировку и "подумала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением". "Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась", - сообщила гимнастка.

Она удивлена, какие слухи раздули СМИ, "Со мной все прекрасно, я жива и здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте, сейчас поеду на тренировку", - успокоила болельщиков Солдатова.

 
 
 
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Публикация от ???? Aleksandra Soldatova ???? (@soldatovaleksandra)6 Фев 2020 в 6:32 PST

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