Что случилось с гимнасткой Александрой Солдатовой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова обратилась в больницу с порезом руки. Новости о травме спортсменки стали обсуждать в сети. 21-летней Александре пришлось обратиться к поклонникам художественной гимнастики после того, как СМИ написали непроверенную новость.
Якобы Солдатова хотела добровольно уйти из жизни. Видеообращении Александры опубликовано на странице ее тренера Анны Дьяченко в Instagram. Александра рассказала, что вчера перед тренировкой готовила себе завтрак и порезалась.
По словам девушки, пока у нее небольшой опыт готовки. Собралась на тренировку и "подумала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением". "Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась", - сообщила гимнастка.
Она удивлена, какие слухи раздули СМИ, "Со мной все прекрасно, я жива и здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте, сейчас поеду на тренировку", - успокоила болельщиков Солдатова.
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