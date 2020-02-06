Что случилось с гимнасткой Александрой Солдатовой

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6 февраля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Александра Солдатова, фото из соцсети vk.com/club_soldatova_alexandra_1998

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова обратилась в больницу с порезом руки. Новости о травме спортсменки стали обсуждать в сети. 21-летней Александре пришлось обратиться к поклонникам художественной гимнастики после того, как СМИ написали непроверенную новость.

Якобы Солдатова хотела добровольно уйти из жизни. Видеообращении Александры опубликовано на странице ее тренера Анны Дьяченко в Instagram. Александра рассказала, что вчера перед тренировкой готовила себе завтрак и порезалась.

По словам девушки, пока у нее небольшой опыт готовки. Собралась на тренировку и "подумала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением". "Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась", - сообщила гимнастка.

Она удивлена, какие слухи раздули СМИ, "Со мной все прекрасно, я жива и здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте, сейчас поеду на тренировку", - успокоила болельщиков Солдатова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? Aleksandra Soldatova ???? (@soldatovaleksandra)6 Фев 2020 в 6:32 PST