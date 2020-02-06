«Выгоню, как собаку»: Винер-Усманова рассказала о методах воспитания чемпионок

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6 февраля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: GQ

Фото: pixabay.com

Ирина Винер-Усманова – легендарный тренер, которая взрастила множество талантливых и именитых гимнасток. Однако женщину часто осуждают за излишнюю строгость к подопечным.

Винер-Усманова уверена, что настоящие чемпионы рождаются не только благодаря таланту, но и стремлению к победе. 71-летняя тренер призналась, что зачастую помимо спортивной деятельности учениц контролирует и их личную жизнь. При этом она отмечает, что никогда не была против семейной жизни воспитанниц.

«Когда они заводят шашни, я всегда им говорю: «Выгоню, как собаку, следом за мной тебя выгонит твой друг – увидишь». Но еще я говорю, что если спорт мешает школе, надо бросать школу. А если спорт мешает семье, надо бросать спорт. Не уподобляйтесь мне», - рассказала тренер.