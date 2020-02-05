Баскетболистка Вадеева рассказала о комплексе из-за высокого роста

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5 февраля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото из соцсетей, Instagram maria_vadeeva

Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева рассказала о комплексе из своего детства. Как оказалось, в юном возрасте Мария стеснялась своего высокого роста.

Вадеева поделилась этим фактом со своими подписчиками, о чем сказано на сайте RT.

«Я была выше всех ровесников, даже пацанов. Но потом я поняла, что я принимаю себя такой, какая есть. А если я кому-то не нравлюсь — ничего, не у всех должен быть хороший вкус», — написала спортсменка.

Известно, рост Вадеевой — 194 см.

А капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин травмировал своего одноклубника, вратаря команды, Илью Самсонова. Инцидент произошел на тренировке.