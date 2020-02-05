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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Баскетболистка Вадеева рассказала о комплексе из-за высокого роста

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Баскетболистка Вадеева рассказала о комплексе из-за высокого роста
Фото из соцсетей, Instagram maria_vadeeva

Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева рассказала о комплексе из своего детства. Как оказалось, в юном возрасте Мария стеснялась своего высокого роста.

Вадеева поделилась этим фактом со своими подписчиками, о чем сказано на сайте RT.

«Я была выше всех ровесников, даже пацанов. Но потом я поняла, что я принимаю себя такой, какая есть. А если я кому-то не нравлюсь — ничего, не у всех должен быть хороший вкус», — написала спортсменка.

Известно, рост Вадеевой — 194 см.

А капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин травмировал своего одноклубника, вратаря команды, Илью Самсонова. Инцидент произошел на тренировке.

 
 
 
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Отвечаю на давно интересующий вас вопрос: ⠀ ✔ Мой рост: 194 см ⠀ Я люблю себя такой, какая я есть, во всем есть свои плюсы. Поделюсь секретом. Когда мне было лет 13-14, я уже была выше всех, и я немного забилась и комплексовала. Я была выше всех ровесников, даже пацанов. Но потом я поняла, что я принимаю себя такой, какая есть. А если я кому-то не нравлюсь — ничего, не у всех должен быть хороший вкус???? — Answering your y’all’s frequent question: ⠀ ✔My height is 6’4 ⠀ I love myself how I am and see only positive factors in everything. Although, I’ll share my little secret. When I was about 13-14 years old, I was a bit worried being taller than everyone else, even guys! But then I realized I have to love and accept myself the way I am created. It’s okay if you don’t like me, not everyone has a good taste????

Публикация от Maria Vadeeva (@maria_vadeeva) 4 Фев 2020 в 7:23 PST

ЕЧ

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