Хоккеист Александр Овечкин травмировал на тренировке своего коллегу

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4 февраля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Фотобанк АН

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин травмировал своего одноклубника, вратаря команды, Илью Самсонова. Инцидент произошел на тренировке.

Александр неудачно совершил бросок, и шайба попала Илье в голову. Партнеры по команде помогли травмированному спортсмену покинуть площадку. Сейчас ему необходимо медицинское обследование. Тренерский штаб сообщил, что Самсонов пропустит следующий матч «Вашингтона».

Ранее сообщалось: отсутствие российского нападающего Евгения Малкина в списке 100 лучших игроков в истории НХЛ вызвало скандал среди спортивных экспертов и болельщиков.