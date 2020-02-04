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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Хоккеист Александр Овечкин травмировал на тренировке своего коллегу

, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Хоккеист Александр Овечкин травмировал на тренировке своего коллегу
Фотобанк АН

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин травмировал своего одноклубника, вратаря команды, Илью Самсонова. Инцидент произошел на тренировке.

Александр неудачно совершил бросок, и шайба попала Илье в голову. Партнеры по команде помогли травмированному спортсмену покинуть площадку. Сейчас ему необходимо медицинское обследование. Тренерский штаб сообщил, что Самсонов пропустит следующий матч «Вашингтона».

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