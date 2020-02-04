Хоккеист Александр Овечкин травмировал на тренировке своего коллегу

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин травмировал своего одноклубника, вратаря команды, Илью Самсонова. Инцидент произошел на тренировке.
Александр неудачно совершил бросок, и шайба попала Илье в голову. Партнеры по команде помогли травмированному спортсмену покинуть площадку. Сейчас ему необходимо медицинское обследование. Тренерский штаб сообщил, что Самсонов пропустит следующий матч «Вашингтона».
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