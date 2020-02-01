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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Отсутствие Малкина в списке лучших игроков НХЛ вызвало недовольство

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Отсутствие Малкина в списке лучших игроков НХЛ вызвало недовольство
Фото из соцсетей, Instagram e.malkin71geno

Отсутствие российского нападающего  Евгения Малкина в списке 100 лучших игроков в истории НХЛ вызвало скандал среди спортивных экспертов и болельщиков. Первым своем мнение об этом высказал журналист Пьер Лебрюн в Twitter.

Лебрюн назвал отсутствие Малкина в топ-100 позором. С ним  согласился еще один хоккейный эксперт — Джастин Борн, который прокомментировал это так: «Не понимаю, почему Малкин не включен в этот список. Он такой ловкий, умный и злой на льду <...> это редкое, исключительное сочетание».

Мнения пользователей сети разделились. Некоторые считают, что Евгений – талантливый спортсмен. Другие уверены: хоккеист заслуженно не попал в рейтинг.

А в это время Александр Овечкин забросил 695-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Теперь форвард занимает чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

ЕЧ

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