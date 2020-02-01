Александр Овечкин вышел на восьмую строчку в списке лучших снайперов истории НХЛ

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1 февраля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 695-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Теперь форвард занимает чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин отметился двумя голами в гостевом матче с "Оттавой". Встреча завершилась победой команды Александра со счетом 5:3. Также в составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин .

Александр Михайлович является лидером по количеству голов в НХЛ среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров, завершивший карьеру. Из нынешних игроков лиги ближайшим его преследователем из россиян является Илья Ковальчук - 441 шайба в 907 матчах.

За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли.