Александр Овечкин вышел на восьмую строчку в списке лучших снайперов истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 695-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Теперь форвард занимает чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Овечкин отметился двумя голами в гостевом матче с "Оттавой". Встреча завершилась победой команды Александра со счетом 5:3. Также в составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин .
Александр Михайлович является лидером по количеству голов в НХЛ среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров, завершивший карьеру. Из нынешних игроков лиги ближайшим его преследователем из россиян является Илья Ковальчук - 441 шайба в 907 матчах.
За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли.