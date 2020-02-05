Российская фигуристка, сменившая гражданство, посетовала на тяжести жизни в Канаде

Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая гражданство РФ на польское, рассказала о жизни в Канаде. Екатерина Куракова в 2018 году начала тренироваться в группе канадского специалиста Брайана Орсера.
17-летняя уроженка Москвы выступает на соревнованиях за Польшу, а живет и тренируется в Канаде.
Куракова пожаловалась на еду. По ее словам, пища в Канаде жирная и калорийная можно легко набрать лишний вес. Фигуристка сообщила, что ей приходится стирать в прачечной, так как не во всех квартирах установлены стиральные машины.
В квартире, в которой живет спортсменка, стиральной машины нет, поэтому приходится постоянной ходить в прачечную и платить за стирку немалые деньги.
Еще Екатерину раздражает запах в подъездах. В Канаде разрешена марихуана. И пахнет везде. Сначала этот запах девушку раздражал, сильно болела голова. Это противно.
Екатерина Куракова отметила, что живет в худших условиях, чем ее кумир Евгения Медведева.
Для фигуристки это объяснимо, так как Женя "спортсмен с большой буквы", у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает.
После смены спортивного гражданства Куракова стала чемпионкой Польши, становилась победительницей турнира четырех стран — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
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