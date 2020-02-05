Российская фигуристка, сменившая гражданство, посетовала на тяжести жизни в Канаде

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5 февраля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport24.ru

Торонто, Канада. фото: Alexander Shemetov, globallookpress.com

Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая гражданство РФ на польское, рассказала о жизни в Канаде. Екатерина Куракова в 2018 году начала тренироваться в группе канадского специалиста Брайана Орсера.

17-летняя уроженка Москвы выступает на соревнованиях за Польшу, а живет и тренируется в Канаде.

Куракова пожаловалась на еду. По ее словам, пища в Канаде жирная и калорийная можно легко набрать лишний вес. Фигуристка сообщила, что ей приходится стирать в прачечной, так как не во всех квартирах установлены стиральные машины.

В квартире, в которой живет спортсменка, стиральной машины нет, поэтому приходится постоянной ходить в прачечную и платить за стирку немалые деньги.

Еще Екатерину раздражает запах в подъездах. В Канаде разрешена марихуана. И пахнет везде. Сначала этот запах девушку раздражал, сильно болела голова. Это противно.

Екатерина Куракова отметила, что живет в худших условиях, чем ее кумир Евгения Медведева.

Для фигуристки это объяснимо, так как Женя "спортсмен с большой буквы", у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает.

После смены спортивного гражданства Куракова стала чемпионкой Польши, становилась победительницей турнира четырех стран — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Куракова (@ekaterina_kurakova)14 Дек 2019 в 10:39 PST