Брайан Орсер высказался о снятии Жени Медведевой с чемпионата России из-за коньков

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29 декабря 2019, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sport24

фото: vk.com/evgeniaarmanovnamedvedeva

Для российский фигуристи Евгении Медведевой сезон закончился из-за нелепой ситуации. Женя не смогла показать свою произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию из-за коньков. У нее сломался ботинок.



Медведева снялась с первенства России.

По словам Жени, что они только не пытались сделать с тренером. Но коньки подобрать не смогли. Для них это огромное горе. Она считает, что понять ее могут только фигуристы. В короткой программе она выступала в замотанных скотчем коньках, а это опасно для здоровья. У Жени были новенькие коньки, но в них выступить было невозможно.

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал снятие ее с чемпионата России в Красноярске.

По признанию Орсера, им нужно время, чтобы разобраться в случившемся. Они не ожидали, что все так закончится.

"Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к этому турниру. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжелой работы», - пояснил наставник Жени.