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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Екатеринбуржец устроился курьером в «Яндекс-Еду», чтобы накопить на поездку в Токио, где пройдут Паралимпийские игры

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Екатеринбуржец устроился курьером в «Яндекс-Еду», чтобы накопить на поездку в Токио, где пройдут Паралимпийские игры
эмблема Паролимпийских игр

Михаил Асташов, профессиональный параспортсмен, в 2019 году завоевавший золото на Кубке мира, устроился курьером в сервис доставки «Яндекс-Еда». Мужчина планирует накопить на поездку в Токио, где пройдут Паралимпийские игры.

Весь предыдущий год Асташов при поддержке своего тренера Владимира Алыпова пытался найти деньги на поездку. Но поиск финансирования не увенчался успехом.

Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Он очень мотивирован работать и легко справляется с поставленными задачами.  

А норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за травмы пальца руки. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

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