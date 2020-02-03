Норвежский лыжник сломал палец и не выступит на этапе Кубка мира

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3 февраля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram johanneshk

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за травмы пальца руки. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

«К сожалению, я попал в аварию и сломал палец. Я не побегу в Фалуне в эти выходные, но очень надеюсь быть готовым к «Ски Туру», – написал Клебо.

Подписчики подбодрили юношу и пожелали ему скорейшего восстановления.

В сезоне 2014 - 20151 Йоханнес впервые принял участие в чемпионате мира среди юниоров в Алма-Ате, где завоевал две бронзовых медали в классическом спринте и в эстафете.

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