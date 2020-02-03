Кокорин рассказал, сколько ему платит «Зенит»

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3 февраля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: соцсети

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин признался, какую зарплату он на самом деле получает. Ранее прошли слухи, что футболист играет практически задаром.

Спортивный журналист Василий Уткин недавно заявил, что вернувшемуся в состав команды Кокорину руководство «Зенита» по контракту платит порядка двадцати тысяч рублей в месяц. При этом Уткин заявил, что спортсмен был готов играть и бесплатно, но закон это запрещает.

«Я по условиям трудового соглашения не могу назвать точную зарплату. А то, что говорил Василий Уткин — он мне даже немного накинул», - признался футболист.