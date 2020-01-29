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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Василий Уткин поведал о резком падении зарплаты Александра Кокорина в "Зените"

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Уткин поведал о резком падении зарплаты Александра Кокорина в
Александр Кокорин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Спортивный журналист Василий Уткин поведал о резком падении зарплаты нападающего Александра Кокорина в футбольном клубе "Зенит". "Зенит" ждал в свои ряды Кокорина, который вместе со своим другом футболистом Павлов Мамаевым и младшим братом был наказан за драку в Москве.

Наставник питерской команды Сергей Семак заявляет, что Кокорин "Зениту" нужен. Недавно руководство "Зенита" сообщило об аренде нападающего клубу "Сочи". Но Кокорин в Сочи не собирается.

Василий Уткин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что форвард был готов играть за "Зенит" вообще бесплатно, но по закону это запрещено. Руководство "Зенита" перезаключило с Кокориным контракт на символических условиях.
По сведениям журналиста, до скандала с нападением на чиновника Минпромторга Дениса Пака Александр Кокорин получал "5 миллионов" в иностранной валюте.

Будущим летом у Кокорина истекает контракт с питерским клубом. По правилам в футболе, другие команды могут вести с нападающим переговоры о работе.

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