Василий Уткин поведал о резком падении зарплаты Александра Кокорина в

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29 января 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Кокорин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Спортивный журналист Василий Уткин поведал о резком падении зарплаты нападающего Александра Кокорина в футбольном клубе "Зенит". "Зенит" ждал в свои ряды Кокорина, который вместе со своим другом футболистом Павлов Мамаевым и младшим братом был наказан за драку в Москве.

Наставник питерской команды Сергей Семак заявляет, что Кокорин "Зениту" нужен. Недавно руководство "Зенита" сообщило об аренде нападающего клубу "Сочи". Но Кокорин в Сочи не собирается.

Василий Уткин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что форвард был готов играть за "Зенит" вообще бесплатно, но по закону это запрещено. Руководство "Зенита" перезаключило с Кокориным контракт на символических условиях.

По сведениям журналиста, до скандала с нападением на чиновника Минпромторга Дениса Пака Александр Кокорин получал "5 миллионов" в иностранной валюте.

Будущим летом у Кокорина истекает контракт с питерским клубом. По правилам в футболе, другие команды могут вести с нападающим переговоры о работе.