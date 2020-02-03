Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Емельяненко признался, откуда берется мотивация выходить на ринг

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Емельяненко признался, откуда берется мотивация выходить на ринг
Фото: соцсети

Российский боец Федор Емельяненко рассказал, как семья относится к его выходам на ринг. Также спортсмен рассказал, ради чего проводит каждый бой и что заставляет его соглашаться на поединки.

43-летний Емельяненко признался, что члены семьи каждый раз переживают, когда он выходит на ринг и часто просят его завершить карьеру. «Мои девочки постоянно мне об этом говорят, а также мама, жена, старшая дочка. Все очень переживают, ждут не дождутся, когда я закончу. Но все понимают, что это мое решение, и меня поддерживают. Я муж, отец и должен обеспечивать свою семью, думать о завтрашнем дне», - сказал боец.

При этом он подчеркнул, что главной мотивацией перед боем для него является возможность выступать за Россию.

АБ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…