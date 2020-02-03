Емельяненко признался, откуда берется мотивация выходить на ринг

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3 февраля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Российский боец Федор Емельяненко рассказал, как семья относится к его выходам на ринг. Также спортсмен рассказал, ради чего проводит каждый бой и что заставляет его соглашаться на поединки.

43-летний Емельяненко признался, что члены семьи каждый раз переживают, когда он выходит на ринг и часто просят его завершить карьеру. «Мои девочки постоянно мне об этом говорят, а также мама, жена, старшая дочка. Все очень переживают, ждут не дождутся, когда я закончу. Но все понимают, что это мое решение, и меня поддерживают. Я муж, отец и должен обеспечивать свою семью, думать о завтрашнем дне», - сказал боец.

При этом он подчеркнул, что главной мотивацией перед боем для него является возможность выступать за Россию.