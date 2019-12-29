Федор Емельяненко победил американца Джексона в первом раунде поединка Bellator в Японии

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29 декабря 2019, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

боец Федор Емельяненко, Anatoly Lomohov/Russian Look

Российский боец ММА Федор Емельяненко в первом раунде победил своего соперника из США Куинтона Джексона. Бой, который состоялся в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом.

В общей сложности на счету 43-летнего Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, кроме того, один бой признали несостоявшимся.

Данный поединок стал для российского бойца заключительным в Японии. Известно, что Емельяненко проведет еще два боя, а затем завершит свою профессиональную карьеру. Предполагается, что следующий поединок Федора пройдет летом будущего года в Европе, а последний в карьере – в конце 2020-го или в начале 2021-го в Москве.