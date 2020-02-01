«Зенит» разгромил «Дюделанж» со счетом 4:0

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1 февраля 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Дриусси, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Сегодня, 1 февраля, на втором зимнем сборе команда Семака провела очередной товарищеский матч. Игра с «Дюделанжем» из Люксембурга проходит в испанском«Гильермо Амор», Бенидорме, где команда пробудет с 29 января по 10 февраля.

"Зенит" в контрольных матчах пока бросает то в жар, то в холод. Сначала футболисты из Санкт-Петербурга разгромили арабскую команду 10-0, а затем получили от Зальцбурга 3-6.. Дюделанж хоть и из не особо футбольной страны, но команда довольно крепкая Ну и Зенит естественно постарается.

Игра началась и уже на 2-ой мин «Зенит» открывает счет 1:0:Дуглас от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал перевод в центр на Осоорио, который и открыл счёт в матче.Ракицкий со штрафного пробил впритирку с ближней штангой.

На 20 мин Дриусси увеличивает счет 2:0. Дриусси слева выскочил к воротам и прострелил к дальней штанге. Азмун и Дзюба по воротам пробить не смогли, но после удара Артёма мяч вернулся к Дриусси, который и увеличил преимущество российской команды в счёте. "Зенит" вновь перешёл большими силами на чужую половине поля. К середине тайма преимущество российской команды становится более заметным. Дзюба справа вывел к воротам Шатова. Удар Олега по воротам заблокировал Гарос.

На 27 мин Смольников увеличивает счет 3:0: Оздоев отличной передачей вывел справа к воротам Смольникова. Игорь сместился в центр, обыграл Жубера и поразил пустые ворота.

Перерыв! "Зенит" (Санкт-Петербург, РОССИЯ) - "Дюделанж" (Люксембург) — 3:0

Второй тайм в Ла-Нусии! Лунёв, Караваев, Иванович, Сутормин вышли у "Зенита" после перерыва на поле.Кержаков, Смольников, Ракицкий и Шатов отправились отдыхать.Дзюба на дальней штанге замкнул навес Караваева справа, но гол не засчитан из-за офсайда у Артёма.

Сильный ветер разгулялся над стадионом. Мяч в полёте начинает сносить в сторону.Дзюба справа прорвался к воротам и прострелил в центр. Жубер распластался на газоне и смог перехватить мяч.Дуглас, Барриос и Дзюба покинули поле. В игру вступили Жирков, Мусаев и Ерохин. Сутормин от углового флага навесил на Осорио, который ногой с восьми метров пробил выше ворот. Азмун слева с двадцати двух метров пробил выше ворот."Дюделанж" исполнил угловой удар. Мусаев оказался в зоне высокой подачи и выбил мяч из штрафной площади. Навес Сутормина справа не дошёл до Азмуна.

Очень много голевых моментов зенитовцы не могут конвертировать в свое преимущество. Сутормин от углового флага откатил мяч на Мусаева. Леон навесил на Осорио, который затылком пробил немного правее ворот. Дальний удар Жиркова слева получился неточным. Зенитовцы уже 2-ой тайм доминируют на поле, результативность могла бы быть выше. Азмун, Дриусси, Оздоев и Осорио покинули поле. На поле вышли Прохин, Капленко, Воробьёв и Шамкин.Наш главный тренер выпускает молодежь и это правильно.

На 83 мин.Пенальти! Мяч попал в руку кому-то из защитников "Дюделанжа".Пенальти выполнял Сутормин и счет увеличивается до 4:0. Сутормин с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый нижний угол. Жубер угадал направление удара, но до мяча не дотянулся. Воробьёв заработал угловой удар. После быстрого розыгрыша последовал перевод на Ивановича, который с лёта ногой пробил выше ворот.

Финальный свисток! "Зенит" (Санкт-Петербург, РОССИЯ) - "Дюделанж" (Люксембург) — 4:0. «Зениту» есть над чем работать: реализацией голевых моментов, точностью передач, владением мячем и другими компонентами игры, время до первого матча в чемпионате еще достаточно.