В Сочи отменили гонку в скоростном спуске Кубка мира среди женщин

//Спорт 13+

1 февраля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Российской федерации горнолыжного спорта.

1 февраля в Сочи отменили гонку в скоростном спуске на этапе Кубка мира среди женщин.

«Как и год назад, погода не позволила провести на этапе Кубка мира на сочинском горнолыжном комплексе «Роза Хутор» женские соревнования в скоростном спуске», – сообщает Российская федерация горнолыжного спорта.

200 человек, работавших всю ночь на трассе скоростного спуска, не смогли привести ее в порядок – накануне на курорте и в горах выпало слишком много снега. Утром в пятницу на трассе лежало более 40 см свежего снега.

В настоящее время погода улучшилась, снегопад прекратился, поэтому появился реальный шанс, что вторую запланированную здесь гонку – супергигант этапа Кубка мира по горнолыжному спорту – получится провести 2 февраля.

«Гонка в скоростном спуске на сочинском этапе Кубка мира у женщин отменена, а вот шансы провести супергигант хорошие», – говорится в сообщении федерации.

Как сообщалось ранее, под угрозой срыва и проведение в Сочи Российского инвестиционного форума. Правда, причина не в погоде, а в мерах безопасности, связанных с коронавирусом.