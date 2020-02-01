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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Власти могут перенести сроки проведения инвестиционного форума в Сочи

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Власти могут перенести сроки проведения инвестиционного форума в Сочи
Фото: соцсети

Российский инвестиционный форум в Сочи могут перенести. Основная причина – распространение коронавируса из Китая.

О возможном переносе даты проведения одного из крупнейших экономических форумов в России накануне заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она также отметила, что окончательное решение по этому вопросу Кабмин примет в понедельник, 3 февраля.

В свою очередь, власти Краснодарского края в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса приняли решение прервать авиасообщение с Китаем двум кубанских аэропортом – в Краснодаре и Сочи.

Ранее сообщалось, что в Сочи усилят противоэпидемические меры во время проведения инвестиционного форума.

Российский инвестиционный форум должен пройти в парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Там ожидается не менее 8 тысяч участников, в том числе из других стран. Дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях – «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал – основа для будущего лидерства».

ДВа

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