В Сочи усилят противоэпидемические меры во время проведения инвестиционного форума

С 12 по 14 февраля в Сочи будет проходить традиционный Российский инвестиционного форума. В этот период городскую службу скорой помощи усилят дополнительными бригадами.
Кроме того, три мобильные бригады врачей будут дежурить в местах проведения мероприятий. Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту, говорится в сообщении мэрии курорта.
Если общие меры безопасности, принимаемые при проведении инвестфорума, являются стандартной процедурой, то особые противоэпидемические меры в Сочи связаны коронавирусом.
Ранее сообщалось, что аэропорты Краснодара и Сочи прекратили авиасообщение с Китаем.