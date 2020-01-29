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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Сочи усилят противоэпидемические меры во время проведения инвестиционного форума

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи усилят противоэпидемические меры во время проведения инвестиционного форума
Фото: Pixabay

С 12 по 14 февраля в Сочи будет проходить традиционный Российский инвестиционного форума. В этот период городскую службу скорой помощи усилят дополнительными бригадами.

Кроме того, три мобильные бригады врачей будут дежурить в местах проведения мероприятий. Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту, говорится в сообщении мэрии курорта.

Если общие меры безопасности, принимаемые при проведении инвестфорума, являются стандартной процедурой, то особые противоэпидемические меры в Сочи связаны коронавирусом.

Ранее сообщалось, что аэропорты Краснодара и Сочи прекратили авиасообщение с Китаем.

ДВа

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