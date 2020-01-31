В ХК «Трактор» произошли кадровые перестановки

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31 января 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

На должность генерального директора клуба назначен российский хоккеист Иван Савин, Борис Видгоф сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности.

Такое решение принял президент ХК «Трактор», губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Иван Савин — воспитанник челябинского «Мечела», 5 сезонов играл в «Тракторе». Ивану Савину 39 лет, он не только профессиональный хоккеист, но и бизнесмен, является председателем совета директоров в ООО «ЗаряД» - компании, которая занимается производством хоккейной амуниции. На его плечи ляжет непосредственное руководство клубом. Борис Видгоф возьмет на себя финансовое руководство, а также выстраивание взаимоотношений со спонсорами.

По мнению экспертов, такое решение президента клуба поможет «Трактору» усилить позиции клуба, ведь Савин — профессионал и пользуется авторитетом среди хоккеистов и болельщиков.