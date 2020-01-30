Валерий Шмаров: Может, Тедеско изменит тактику под Соболева?

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30 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел на правах аренды в московский «Спартак». Событие комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший спартаковец Валерий Шмаров.

«Я всегда говорил: нельзя купить футболиста и двадцать голов в придачу, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший спартаковец Валерий Шмаров. - Как он впишется, найдет ли общий язык с партнерами, будет ли взаимопонимание? Это выяснится только со временем. Но настоящего центрального нападающего – габаритного, забивного – давно не было в «Спартаке». Зе Луиш забивал ведь для этого амплуа не так много. Да и в мое время в 1980-90-х не было такого типа нападающих. Играли впереди все такие… среднего роста. Возможно, это определялось и стилем команды. Но кто знает, может, Тедеско изменит тактику под Соболева?»