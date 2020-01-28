Руководство стадиона «Фишт» обещает восстановить поле после матча по регби

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28 января 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Официальный портал города-курорта Сочи.

Стартовый матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании состоится на стадионе «Фишт» в Сочи в ближайшую субботу.

Стадион почти готов к проведению игры – уже установлены 11-ти метровые ворота, зелёное покрытие на поле отвечает необходимым стандартам, специалистам осталось только нанести разметку.

Для олимпийского стадиона матч станет испытанием – многие футбольные болельщики считают, что газон стадиона будет изрядно подпорчен. В дирекции стадиона считают, что поводов для опасений нет.

«Технология нанесения разметки для регби практически ничем не отличается от нанесения разметки для футбола, мы используем специальную технику. Также высота травы для регби немного выше, чем для футбольных матчей – почти вдвое, до 6 миллиметров. Поэтому сейчас мы стрижём траву раз в две недели. Уверен, что наше поле выдержит, и мы проведём международный матч по регби на самом высоком уровне», - цитирует руководителя олимпийского стадиона «Фишт» Вениамина Богомолова сайт сочинской администрации.

В мэрии Сочи тоже говорят о том, что после матча по регби поле будет восстановлено – план мероприятий уже разработан.