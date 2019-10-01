Российский регби-клуб попал в международный скандал из-за Олега Дерипаски

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1 октября 2019, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Это официально: из регби-клуба «Кубань» ушёл тренерский состав и шесть игроков-легионеров. Вместо того, чтобы лететь в Сибирь на матчи российского чемпионата, они поехали домой. Что довело иностранных тренеров и игроков до бойкота?

Сегодня «Незыгарь», один из влиятельных телеграм-каналов, опубликовал подробности, которые ни один спортивный функционер озвучивать не стал бы. Вслед за ним пришлось сделать официальное заявление и гендиректору «Кубани». У перспективного с виду клуба оказались большие проблемы и не менее крупные скелеты в шкафу.

Оказалось, что вот уже год спонсором клуба был скандально известный Олег Дерипаска. «Кубань» планировала превратиться из «перспективного» в лидера российского чемпионата и полноправного участника Еврокубка, а деньги Дерипаски должны были помочь.

Первые полгода ещё были какие-то подвижки — Дерипаска нанял клубу ирландского тренера и новозеландских легионеров. А потом начало происходить то, что главный тренер лаконично назвал «кошмаром»: спонсор отказывал «Кубани» в стадионе и спортзалах, а договоренности и планы постоянно менял.

Гендиректор клуба сдержанно назвал эту ситуацию «некоторыми проблемами». Руководство и спортсмены думали, что обойдётся, а вот что произошло дальше - не ожидал никто. В сентябре Дерипаска передумал спонсировать клуб вовсе, несмотря на договоренности и уже подписанные контракты. Это решение было принято в одночасье и шокировало всех.

Интересный факт от Незыгаря: курировала (как видно уже бывший) регби-клуб Дерипаски Галина Золина — экс-ректор Тимирязевской академии, с деятельностью которой в том числе Незыгарь связал отставку главы Минсельхоза Ткачева.

Итоги спонсорства и кураторства длиною в год таковы: клуб остался без денег, тренеров, игроков и надежды участвовать в российском чемпионате.

«Игроки из Новой Зеландии приняли решение покинуть команду, так как выполнять условия контрактов перед ними клуб больше не в состоянии» — говорится в официальном заявлении «Кубани». Что спортсмены и тренер расскажут журналистам на своей родине — можно только догадываться. В любом случае это ударит по репутации российского регби, ведь в разгар сезона игроки и тренер просто бойкотировали клуб, а это уже тянет на мировой прецедент.

«Мы привыкли, что в мире спорта люди держат своё слово, поэтому удивлены и разочарованы решением Дерипаски.», — говорится в официальном заявлении клуба. Можно только представить, какие разговоры о бывшем спонсоре в клубе ведутся не под запись...