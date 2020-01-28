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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Навка ответила на критику в адрес российских фигуристов

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Навка ответила на критику в адрес российских фигуристов
Фото: соцсети

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Десдорф раскритиковал победы россиян на Чемпионате Европы. Российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала его слова.

По словам олимпийской чемпионки, каждый раз, когда речь заходит о спортивных победах России, находятся те, кто этим недоволен. Навка отметила, что в фигурном катании нет привязки к возрасту, и успехи спортсменов зависят исключительно от их таланта, передаёт Радио Sputnik.

«Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается. Каждый случай спортсмена индивидуален. Карьера спортсмена может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду», - сказала Навка.

АБ

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