Биатлонисты из России побили собственный антирекорд в Кубке мира

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26 января 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: pixabay.com

Команда биатлонистов из России установила собственный антирекорд на этапах Кубка мира. Спортсмены прошли максимальное число гонок подряд, не получив при этом наград.

Отмечается, что в женском масс-старте лучшая из россиянок, Светлана Миронова, пришла к финишу 19-й. В мужском масс-старте россиянам также не удалось заработать ни одной медали. Отмечается, что российская команда по биатлону провела 26 гонок подряд без медалей. Таким образом отечественные спортсмены побили антирекорд 2016 года.

«Конечно, удивляют проблемы в стане российской команды. Россия относится к числу топ-сборных, ваши спортсмены постоянно были на подиуме или рядом с ним», - прокомментировал ситуацию биатлонист из Франции Кентен Фийон Майе.