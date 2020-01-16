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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Биатлонист Малышко высказался по поводу своего отстранения из сборной

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Биатлонист Малышко высказался по поводу своего отстранения из сборной
Фото из соцсетей, Instagram dmitriy_malyshko

Биатлонист Дмитрий Малышко высказался по поводу своего отстранения от сборной России. Спортсмен ставит перед собой цель вернуться в команду.

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Известно: Малышко вывели из состава сборной после третьего этапа Кубка мира в Анси.  Его старший тренер Сергей Белозеров объяснил это тем, что он уже не может принести команде медаль и даже дважды «хоронил» в эстафете. Мужчина тут же отвечает на его слова. «Когда Белозеров говорит, что я похоронил эстафеты, для меня это выглядит, как слив спортсмена», — сказал Дмитрий.

Спортсмен уточняет: сейчас мужская сборная России находится на спаде. «Это очевидно, — дополнил он — И я думаю, что это продолжится. Результат дают Логинов и Елисеев, а за ними — пропасть».

Из ближайших целей биатлониста – вернуть нормальные кондиции после неудачных этапов, прийти в себя, обрести стрельбу, показать стабильность. А дальше смотреть по состоянию.

ЕЧ

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