Официальный сайт «Зенита» опубликовал список товарищеских матчей на все три зимних сбора команды

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16 января 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Итак, сейчас «Зенит» работает в Катаре. Здесь контрольные матчи состоятся 21 и 25 января - с катарским «Аль-Увайнахом» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» соответственно. Оба матча начнутся в 17:00 мск.

Второй сбор пойдет, как и планировалось, в Испании, где «Зенит» сыграет с люксембургским «Дюделанжем» 1 февраля в Бенидорме, время проведения пока не указано.

Третий сбор - Турция, с 14 по 22 февраля. В Анталии «Зенит» встретится с казахстанским «Кайратом» (17 февраля) и минским «Динамо» (22 февраля).

Напомним, что в 2018-м в Лиге Европы «Зенит» отыгрался в двухраундовой дуэли с минчанами со счета 0:4 в первом матче. Тогда все были в шоке – это же надо теперь 5:0 выигрывать! Питерцы дома наколотили 8:1…

Трансляции матчей пока не объявлены.