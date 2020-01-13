За матч против «ПСЖ» (3:3) Головин получил от «Экип» семь баллов

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13 января 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Александр Головин, globallookpress.com, © АГН Москва

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением Александра Головина во Франции. За матч против «ПСЖ» (3:3) он получил от «Экип» семь баллов.

В гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:3) Головин выдал очередную «семерочку» (оценка «Экип»), уже четвертую в чемпионате (плюс одна «девятка»). Хотя не забил и не отдал, Саша был одним из лидеров, поучаствовал во 2-м голе (проход по флангу), два раза ударил по воротам, подал шесть угловых.

Выше оценка в «Монако» («восьмерка») только у Бен-Йеддера и нового тренера Морено. Средняя же в команде - 6,2.

Героем же матча пресса и болельщики провозгласили Неймара (2 гола, «восьмерка»), «козлы отпущения» - три «троешника» из «ПСЖ»: Икарди, Маркиньос и Берна.

В общем рейтинге чемпионата Франции Головин поднялся на 9 место, средняя оценка – 5,82. Оценки Головина по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 - 7.

Лидирует же в общем рейтинге партнер Головина Бен-Йеддер – 6,38. Но на пятки ему уже наступает Неймар (6,27). Мбаппе, получивший в последнем матче четверку, «плетется» на 8-м месте – 5,9. В недавнем интервью «Франс Футболу» он опроверг слухи о том, что «подсаживает» Неймара, наоборот – клянется в любви и прочит звание игрока №1 во французском чемпионате.