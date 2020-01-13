Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

За матч против «ПСЖ» (3:3) Головин получил от «Экип» семь баллов

, 10:20 [ «Аргументы Недели», ]

За матч против «ПСЖ» (3:3) Головин получил от «Экип» семь баллов
Александр Головин, globallookpress.com, © АГН Москва

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением Александра Головина во Франции. За матч против «ПСЖ» (3:3) он получил от «Экип» семь баллов. 

 

В гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:3) Головин выдал очередную «семерочку» (оценка «Экип»), уже четвертую в чемпионате (плюс одна «девятка»). Хотя не забил и не отдал, Саша был одним из лидеров, поучаствовал во 2-м голе (проход по флангу), два раза ударил по воротам, подал шесть угловых. 

Выше оценка в «Монако» («восьмерка») только у Бен-Йеддера и нового тренера Морено. Средняя же в команде - 6,2. 

Героем же матча пресса и болельщики провозгласили Неймара (2 гола, «восьмерка»), «козлы отпущения» - три «троешника» из «ПСЖ»: Икарди, Маркиньос и Берна. 

В общем рейтинге чемпионата Франции Головин поднялся на 9 место, средняя оценка – 5,82. Оценки Головина по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 - 7.

Лидирует же в общем рейтинге партнер Головина Бен-Йеддер – 6,38. Но на пятки ему уже наступает Неймар (6,27). Мбаппе, получивший в последнем матче четверку, «плетется» на 8-м месте – 5,9. В недавнем интервью «Франс Футболу» он опроверг слухи о том, что «подсаживает» Неймара, наоборот – клянется в любви и прочит звание игрока №1 во французском чемпионате. 

 

 

 

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что в московском такси пассажира заставили перевести деньги на банковскую карту грабителя, угрожая…

//новости ан

Стало известно о слушании в суде по делу жительницы Воронежской области, которая на протяжении двух лет издевалась над старшим приемным сыном. Отмечается, что женщина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская и украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими кадрами со своего отдыха в Мексике. Отмечается, что знаменитость решила провести…

//новости ан

В России изменят систему оплаты труда учителей. Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, 70% фонда должно уходить на оклады, а 30% — на различные прибавки…

"Суперджету" авиакомпании "Аэрофлот" пришлось разворачиваться обратно в аэропорт Шереметьево почти сразу после взлёта. Пассажиры, провели в воздухе полтора часа, но так…